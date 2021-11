Chécy Salle des fêtes Chécy, Loiret Expo-vente de Noël du club des Mains de fées Salle des fêtes Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Loiret

Expo-vente de Noël du club des Mains de fées Salle des fêtes, 27 novembre 2021, Chécy. Expo-vente de Noël du club des Mains de fées

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Salle des fêtes

Entrée gratuite

L’association familiale de Chécy organise une expo-vente sur le thème de Noël Salle des fêtes place Jeanne d’Arc, chécy Chécy Loiret

2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T13:00:00

Lieu Salle des fêtes Adresse place Jeanne d'Arc, chécy Ville Chécy