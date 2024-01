Expo-vente de fanzine autour de Leiji Matsumoto Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au jeudi 04 avril 2024 :

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Exposition et conférence vente-dédicace par l’association Méluzine de fanarts autour de Leiji Matsumoto, père d’Albator

Le mangaka Leiji Matsumoto, né en

1938, nous a quitté le 13 février 2023. Doté

d’un style graphique très reconnaissable, surtout connu en France pour Albator

(Harlock) ainsi que Galaxy Express 999 et – pour les plus jeunes – pour sa

collaboration en 2003 avec Daft Punk sur Interstella 5555, cet ancien assistant

d’Osamu Tezuka laisse derrière lui une œuvre de science-fiction riche,

multiple, au profond message humaniste et de liberté.

L’association

MéluZine a proposé aux artistes de la scène du fanzinat manga français de

rendre hommage en dessin à celui qui dont l’oeuvre les a marqué.e.s ; et publie

un recueil « Sous la bannière de la liberté – Tribute To Leiji

Matsumoto » avec leurs réalisations.

Ces dernières seront

visibles durant tout le mois de mars à la Bibliothèque Rainer Maria Rilke, pour

l’anniversaire du décès de Matsumoto. Une conférence-hommage (1/2h) au mangaka

y aura lieu le samedi 9 mars à 15h, accompagnée de la vente du fanzine

regroupant les fanarts exposés, pendant tout l’après-midi (14h-18h).

Venez nombreux et

nombreuses pour découvrir – ou replonger avec nostalgie – dans l’univers de

Leiji Matsumoto, empli de ténébreux corsaires de l’espace, de femmes

longilignes et d’espaces stellaires traversés d’engins spatiaux!

L’association Méluzine remercie chaleureusement la

quinzaine d’artistes qui ont pu répondre à notre appel à

hommage à Leiji Matsumoto, dont certain.e.s membres du webring Leiji

Francophone Toki No Wa.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

©asso_méluzine