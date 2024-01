Expo vente de créateurs et Artisans d’Art Les jardins d’Olivary Hôtel d’Olivary Aix-en-Provence, samedi 22 juin 2024.

Expo vente de créateurs et Artisans d’Art Les jardins d’Olivary Hôtel d’Olivary Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Créateurs et artisans d’Art pour une promenade dans les jardins d’Olivary.

Expo-Vente de Créateurs et d’artisans d’Art dans les jardins d’un vieil hôtel particulier du cœur d’Aix, créateurs en bijouterie, tourneur sur bois, l’Art du recyclage, Sculpteur et peintres, céramiste d’Art, travail du papier, du cuir ,soies et batik, fleurs en soie ,jardins miniatures thés du mode ,épicerie fine et bien d’autres

Sur réservation possibilité d’un brunch /dégustation de produits de terroir .

Les jardins d’Olivary Hôtel d’Olivary 10 rue du 4 septembre

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur art-et-creations@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:30:00



L’événement Expo vente de créateurs et Artisans d’Art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence