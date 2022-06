Expo vente de créateurs à La Villa La Perle Blanche Marseille 8e Arrondissement, 24 juin 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Expo vente de créateurs à La Villa La Perle Blanche

10 Avenue Ambroise Paré Consulat de Sao Tomé et Principe Villa La Perle Blanche Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Consulat de Sao Tomé et Principe 10 Avenue Ambroise Paré

2022-06-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 19:00:00

L’expo-vente de ces Créateurs sélectionnés se déroulera à la Villa La Perle Blanche, dans les jardins du Consulat de Sao Tomé et Principe. Ces îles ensoleillées au large de l’Afrique sont réputées pour leur cacao.



Venez apprécier dans une ambiance décontractée des pièces créatives élaborées avec passion. La présence de nombreux canapés et fauteuils dans le jardin invite à se relaxer. Dans cette douce ambiance il sera possible de déguster entre amis des cocktails rafraîchissants.

Défilé, animations, gastronomie, musique, ateliers pour enfants…Une occasion unique pour découvrir ce lieu et goûter mille délices créatifs.

marquagecontact@gmail.com +33 6 03 16 43 25 http://association-marquage.com/

