Expo-vente d’artisanat du monde entier à Harly Harly

2021-11-06 – 2021-11-07

L'association Terres Nouvelles vous invite à son expo-vente. Terres Nouvelles est une association d'aide humanitaire qui soutient des projets de développement au Guatemala depuis 1983, en particulier dans les domaines de l'éducation, la nutrition et la santé. Les moyens de l'association proviennent des ventes d'artisanat, des dons et des parrainages. agnes.crognier@orange.fr +33 3 23 66 26 34

