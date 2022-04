EXPO-VENTE D’ART Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

EXPO-VENTE D’ART Launaguet, 16 mai 2022, Launaguet. EXPO-VENTE D’ART

du lundi 16 mai au lundi 23 mai à Launaguet

Les ateliers soie, pinceaux et étoffes ouvrent leur porte durant quatre jours. Venez découvrir diverses créations en prévision des cadeaux de la Fête des mères! Lieu: locaux de l’ASPE, place Gouzy. Manifestation organisée par l’ASPE Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T00:00:00 2022-05-16T23:59:00;2022-05-17T00:00:00 2022-05-17T23:59:00;2022-05-18T00:00:00 2022-05-18T23:59:00;2022-05-19T00:00:00 2022-05-19T23:59:00;2022-05-20T00:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T23:59:00;2022-05-23T00:00:00 2022-05-23T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet lieuville Launaguet Launaguet

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/

EXPO-VENTE D’ART Launaguet 2022-05-16 was last modified: by EXPO-VENTE D’ART Launaguet Launaguet 16 mai 2022 Launaguet Launaguet Launaguet

Launaguet