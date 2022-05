EXPO VENTE Charmois-l’Orgueilleux Charmois-l'Orgueilleux Catégories d’évènement: Charmois-l'Orgueilleux

EXPO VENTE
Salle place du village Grande Rue Charmois-l'Orgueilleux

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00

Fil Art'en Ciel et l'Atelier des Auriers organisent une porte ouverte le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai de 9 h à 19 h non stop dans la petite salle des fêtes (place du village) de Charmois l'Orgueilleux. (entrée libre). 

Nathalie (Fil Art'en Ciel) confectionne des lingettes démaquillantes, des bavoirs, sacs, pochettes, coussins… et Sylvie (l'Atelier des Auriers) créé des bijoux fantaisie en acier inoxydable à prix tout doux (de 5 à 20 €)… 

De quoi trouver des idées cadeaux pour la fête des Mères qui approche !

+33 6 72 62 47 46

