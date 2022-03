Expo-vente Artisans du Monde Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Expo-vente Artisans du Monde Compiègne, 18 mars 2022, Compiègne. Expo-vente Artisans du Monde Compiègne

2022-03-18 17:00:00 – 2022-03-19 19:00:00

Compiègne Oise Labellisés WFTO, venez découvrir les produits de nos partenaires du monde entier : Epicerie bioéquitable et pour l’Artisanat, nos promos de printemps, avec -40% sur tout le stock Bijoux et Déco. Labellisés WFTO, venez découvrir les produits de nos partenaires du monde entier : Epicerie bioéquitable et pour l’Artisanat, nos promos de printemps, avec -40% sur tout le stock Bijoux et Déco. compiegne@artisansdumonde.org +33 6 89 97 31 61 https://www.artisansdumonde.org/ Labellisés WFTO, venez découvrir les produits de nos partenaires du monde entier : Epicerie bioéquitable et pour l’Artisanat, nos promos de printemps, avec -40% sur tout le stock Bijoux et Déco. FDADM

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Expo-vente Artisans du Monde Compiègne 2022-03-18 was last modified: by Expo-vente Artisans du Monde Compiègne Compiègne 18 mars 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise