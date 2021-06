Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Expo-vente Artisans du Monde Compiègne Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Expo-vente Artisans du Monde Compiègne 2021-06-25 17:30:00 – 2021-06-26 19:00:00

Compiègne Oise Soyons artisanes et artisans de ce monde ! Pour un commerce équitable Nord/Sud. Expo-vente épicerie bio et artisanat labellisé W.F.T.O. Infos sur les organisations de producteurs Entrée libre, dans le respect des gestes barrières compiegne@artisansdumonde.org +33 6 89 97 31 61 https://artisansdumonde.org/ Soyons artisanes et artisans de ce monde ! Pour un commerce équitable Nord/Sud. Expo-vente épicerie bio et artisanat labellisé W.F.T.O. Infos sur les organisations de producteurs Entrée libre, dans le respect des gestes barrières © D. Béraud

