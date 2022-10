EXPO-VENTE ARTISANS DU MONDE, 11 novembre 2022, .

EXPO-VENTE ARTISANS DU MONDE



2022-11-11 – 2022-11-13

Durant ces trois jours les bénévoles d’Artisans du Monde Montpellier présenteront ses produits issus du commerce équitable.

Stands de produits alimentaires, d’artisanat et de cosmétique mais aussi des débats et des animations le tout dans une ambiance agréable et solidaire.

