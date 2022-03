Expo Vente Art actuel et marché artisanal Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

du samedi 16 juillet au lundi 15 août à Château de la Mothe 86320 Persac

Mobilisés par l’associatiton “Les amis de la mothe” une trentaine d’artistes relèvent chaque année le défi de réaliser des oeuvre autour d’un thème “imposé”

entrée libre

Pendant 5 week-end les artistes locaux exposeront les oeuvres que leur aura inspiré le thème de l’année “DERACINE” Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

2022-07-16T09:30:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-17T09:30:00 2022-07-17T18:00:00;2022-07-23T09:30:00 2022-07-23T18:00:00;2022-07-24T09:30:00 2022-07-24T18:00:00;2022-07-30T09:30:00 2022-07-30T18:00:00;2022-07-31T09:30:00 2022-07-31T18:00:00;2022-08-06T09:30:00 2022-08-06T18:00:00;2022-08-07T09:30:00 2022-08-07T18:00:00;2022-08-13T09:30:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-14T09:30:00 2022-08-14T18:00:00;2022-08-15T09:30:00 2022-08-15T18:00:00

