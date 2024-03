EXPO V.ARNEY & F.BARBERIS « L’AIR SOLIDE » Bédarieux, jeudi 7 mars 2024.

EXPO V.ARNEY & F.BARBERIS « L’AIR SOLIDE » Bédarieux Hérault

Vernissage le vendredi 7 mars à 18h30

Les deux artistes explorent les notions de terre, de chanson, de voyage, de toucher et de lieu à travers une gravure élargie. Rien n’est comme il y paraît et nos perceptions des paysages et des mondes que nous habitons sont révélées ou remises en cause.

L’Espace d’Art Contemporain accueille une nouvelle exposition intitulée L’air solide de Victoria Arney et Florence Barberis. À découvrir du 8 mars au 17 avril 2024.

Maison des Arts Espace Henri Pujol 19 av. Abbée Tarroux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:30:00

fin : 2024-03-07

19 av. Abbée Tarroux

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie culture@bedarieux.fr

