Vassieux-en-Vercors 26420 Vassieux-en-Vercors Tomas Bozzato, artiste de l’image, réalisateur et photographe, propose un reportage artistique sur les migrants et les bénévoles du Refuge solidaire à Briançon.

A partir de 14 ans info@memorial-vercors.fr +33 4 75 48 26 00 http://www.memorial-vercors.fr/ Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau Vassieux-en-Vercors

