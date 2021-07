Plougonvelin Plougonvelin Finistère, Plougonvelin Expo “tintinophile” Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Expo "tintinophile" 2021-08-05 10:00:00 – 2021-08-08 18:00:00

Plougonvelin Finistère Plougonvelin Des collectionneurs passionnés de tintin prêtent de beaux objets (affiches, figurines, dioramas, maquettes) pour cette manifestation organisée par une association brestoise; également des animations pour les enfants, une tombola, une conférence. alencre29@gmail.com +33 6 38 47 75 68 Des collectionneurs passionnés de tintin prêtent de beaux objets (affiches, figurines, dioramas, maquettes) pour cette manifestation organisée par une association brestoise; également des animations pour les enfants, une tombola, une conférence. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

