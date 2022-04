Expo tableaux de cuir – Christophe d’Alençon Combrit, 12 mai 2022, Combrit.

Expo tableaux de cuir – Christophe d’Alençon Rue des Glénans Corps de garde Combrit

2022-05-12 – 2022-05-18 Rue des Glénans Corps de garde

Combrit Finistère Combrit

La matière de Christophe D’Alençon est le cuir. Un cuir souple, finement coloré, longuement choisi chez les meilleurs peaussiers qui va lui inspirer ses tableaux. Avec talent et agilité il modèle ses peaux, plisse, tend, tord et colle ses cuirs pour faire naître les couleurs et les formes.

christophe@cuirdalencon.fr +33 6 34 44 52 18 http://www.cuirdalencon.fr/galerie

Rue des Glénans Corps de garde Combrit

