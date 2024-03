Expo T H A T O L A S Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, lundi 1 avril 2024.

Du lundi 01 avril 2024 au mardi 30 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

T H A T O L A S : Le voyage cosmique d’une ghetto superstar

T H A T O L A S est une artiste transgenre, réfugiée

sud-africaine et multidisciplinaire. Elle utilise des stylos feutres pour créer

des portraits psychédéliques qui signifient des éléments de sagesse dans le

contexte de son identité queer intersectionnelle. Son art reflète sa passion

pour une expérience humaine plus aimante et plus consciente de soi. C’est une

célébration de la couleur et une adhésion à l’essence féminine divine.

Vernissage le 10 avril à partir de 19h00.

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003

Contact : https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

@pôleculturecentrelgbt T H A T O L A S