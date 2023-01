Expo sur grand écran : Mary Cassat Saint-Martin-de-Crau, 23 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau.

Expo sur grand écran : Mary Cassat

2023-03-23 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-23 20:30:00 20:30:00

Mary Cassatt est née en 1844 à Allegheny en Pennsylvanie, dans un milieu très aisé. Son père est un riche banquier et sa mère parle couramment le français. Pendant sa jeunesse, elle voyage fréquemment en Europe avec sa famille qui s’installe à Paris en 1851, puis en Allemagne de 1853 à 1855. A cette occasion, Mary Cassatt apprend le français et l’allemand. Elle retourne ensuite en Pennsylvanie où elle suit les cours de l’Académie des Beaux-arts (Pennsylvania Academy of Fine Arts) de 1861 à 1865. A la fin de la guerre de sécession en 1866, elle revient à Paris et suit des cours dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), peintre et sculpteur des courants académique et orientaliste français. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, elle rejoint la Pennsylvanie puis revient en Europe, voyage en Italie et en Espagne, puis s’installe durablement à Paris en 1873 avec sa mère et sa sœur Lydia.

Mary Cassat : peindre la femme moderne.

