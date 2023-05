EXPO Steph Exanne : Sylves A-genres Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

samedi

de 13h30 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Découvrez une série de rencontres avec des êtres évoluant au-delà des normes binaires des genres homme et femme.

Les sylves ont la particularité d’exprimer leur caractère grâce à des d’inflorescences colorées et variées. Une tout autre manière de communiquer dès le premier regard. À l’occasion

de la journée internationale de visibilité non-binaire du 14 juillet, le pôle

culture du Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France accueil l’exposition

photographe autodidacte, propose des récits et des icônes queers pour enrichir

l’imaginaire collectif. Iel se sert de prolongements floraux comme médium pour

extérioriser les sensations, les caractères et les émotions humaines. La mise

en scène du fantastique en amont de la prise de vue est primordiale dans son

art, ce qui donne à ses photographies le rôle de témoins sans besoin de

post-traitement numérique. Vernissage le 4 juillet à 19h00.

« Le genre est-il un primordial dans une rencontre ? Est-ce que notre

comportement dépend du genre de l’autre ? À travers ce projet, je souhaite

montrer d’autres façons de découvrir quelqu’un et d’approfondir une rencontre

« Le genre est-il un primordial dans une rencontre ? Est-ce que notre
comportement dépend du genre de l'autre ? À travers ce projet, je souhaite
montrer d'autres façons de découvrir quelqu'un et d'approfondir une rencontre
avant de s'interroger sur son genre. » – Steph Exanne

