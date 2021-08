Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne, Sainte-Menehould EXPO SPORT ET CHRYSANTHEMES Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

L’exposition se déroule dans l’église Notre Dame du Château à Sainte Ménehould. le chrysanthème est mis en valeur et à l’honneur autour de la thématique du sport. Cette thématique a été choisie car la ville a de nombreuses associations sportives.

L’expo Chrysanthèmes fait partie de la Route des expos en Pays d’Argonne

