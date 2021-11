EXPO SOLO – Anthony Lister Bayonne, 26 novembre 2021, Bayonne.

EXPO SOLO – Anthony Lister SPACEJUNK 35 rue Sainte Catherine Bayonne

2021-11-26 – 2021-12-23 SPACEJUNK 35 rue Sainte Catherine

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

EUR Anthony Lister est un artiste et illustrateur australien né dans la banlieue de Brisbane en 1979. Il appartient au mouvement « Lowbrow » forme d’art contemporain qui se réapproprie les codes issus de la culture populaire (pub, tv, comics, cartoons…). Lister commence à peindre vers l’âge de 17 ans et confesse avoir attrapé « le virus du graffiti » en peignant des boîtes électriques dans les rues de Brisbane. Prolifique, il peint, dessine, crée des installations, de la

musique et des films.

Les oeuvres de Lister en apparence « brouillon » livrent en réalité des messages cryptés qu’il laisse son public libre d’interpréter. Son travail, varié ne se limite pas à un thème en particulier, mais suscite controverses et débats. Son inspiration vient de l’expressionnisme, du pop art et de la culture télévisuelle.

Lister est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands street-artistes.

