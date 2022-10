Expo – S’empaysager – Virginie GAUTIER Penmarch, 23 octobre 2022, Penmarch.

Note d’intention de Virginie Gautier

Dans ma pratique le dessin est un pendant de l’écriture, une façon d’emmêler des lignes, peut- être même de me nettoyer du texte, du récit, de dés-écrire.

Très marquée par les peintures des aborigènes d’Australie dont les images sont des narrations qui déroulent un espace-temps, j’organise mes propres tracés autour de questions d’espace et de déplacements. Littéralement, la main se déplace sur le support et laisse trace d’un mouvement dans la durée : marquages, superpositions, juxtapositions … Le crayon est sismographe, le pinceau révélateur d’un geste.

Le temps long et les signes qui renvoient parfois à des sources d’inspiration documentaires (cartographiques, géologiques et divers relevés associés à la constitution des paysages) sont des éléments récurrents.

