Expo sculptures et photos – Armelle Allouis et Jean-Paul Le Gall

2022-09-22 10:00:00 – 2022-09-28 19:00:00

Armelle Allouis et Jean-Paul Le Gall, deux regards qui se posent sur la faune de nos marais et rivages, ainsi que sur nos ports et chantiers navals de Cornouaille. L’un s’exprime par la photographie, l’autre par la sculpture. Leurs œuvres dialoguent dans une conversation artistique où leurs sensibilités se rejoignent.

Armelle Allouis , sculptrice-céramiste, a tout d’abord été attirée par le dessin (fusain et pastel sec) avant de découvrir le modelage de la terre. C’est le raku, technique ancestrale japonaise, qu’elle privilégie pour s’exprimer ; une technique indomptable qui laisse une grande place à l’imprévisible de la cuisson. Ses œuvres se distinguent par un noir et blanc assumé : noir et blanc pour tendre vers l’essentiel ; noir et blanc soulignant la pureté de la ligne ; noir et blanc vibrant de couleurs contenues ; noir et blanc encore, adoucis par la lumière furtivement aperçue au cour de l’œuvre et qui se joue du vide et du plein ; noir et blanc, enfin, pour laisser place au rêve…

Jean-Paul Le Gall est quimpérois depuis 1960. Après des études techniques et un passage à l’école Boulle, il réalise une carrière dans l’ingénierie de la construction tout en se consacrant parallèlement à sa passion : Auteur photographe passionné par la nature et la faune sauvage, Jean-Paul Le Gall privilégie les photos d’animaux prises en milieu naturel et souhaite partager ces « instants sauvages » qu’il a eu le plaisir de vivre et de capturer. Il travaille également sur plusieurs thèmes, notamment la dimension minimaliste et abstraite de la nature qui se révèle à qui sait la voir, la mémoire des pierres à travers le patrimoine breton, mais aussi la vie maritime à travers les ports, chantiers naval et ces clichés de chalutiers colorés pris sur le vif à leur retour de pêche.

jean-paul.le-gall@wanadoo.fr

