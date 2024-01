Expo sculpture Marie-Véronique OBEIN L’Etuve Treffiagat, mardi 2 avril 2024.

Expo sculpture Marie-Véronique OBEIN L’Etuve Treffiagat Finistère

Originaire de la région lilloise, j’ai échoué en terre bretonne voici quelques années. Dès mon enfance, je dessinais déjà sur les murs de la maison familiale…

Après la découverte de la céramique à l’âge de 14 ans, j’ai effectué, après le bac, un passage aux Beaux-Arts où j’ai peaufiné mon coup de pinceau puis j’ai mené de pair des études de Lettres Modernes et d’Histoire de l’Art (L3).

Sans jamais arrêter de peindre ou dessiner, j’ai redécouvert, il y a une quinzaine d’années, le travail de la terre. Je crée pour le plaisir, sans plan préconçu, ou si peu. Mes productions, en faïence, essentiellement, et en porcelaine, sont en rondeurs aussi bien mes personnages inspirés de la mer ou de la mode rétro, que le décoratif ou l’utilitaire. Sensible aux couleurs, j’expérimente diverses façons de les valoriser, soit en application uniforme, en projection ou en motif. C’est aussi une belle découverte des propositions infinies et inattendues des terres mêlées.

Bienvenue dans mon univers ! .

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Finistère Bretagne asso.treffiagarts@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:30:00

fin : 2024-05-05 12:30:00



