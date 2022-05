Expo sculpture – Marie-Luce Queinnec Combrit, 9 juin 2022, Combrit.

Expo sculpture – Marie-Luce Queinnec Rue des Glénans Corps de garde Combrit

2022-06-09 – 2022-06-15 Rue des Glénans Corps de garde

Combrit Finistère

Réalisation de sculptures en terre cuite.

Marie-Luce a découvert le travail de la terre en atelier près d’un artiste formateur, il y a plusieurs années.

Lui donner corps nécessite méthode et rigueur et si les exigences de cet art de la terre et du feu peuvent freiner l’inspiration, la transformation de la matière a quelque chose de magique….

Elle aime sculpter tout particulièrement le visage, la partie la plus expressive de l’être selon elle, en jouant parfois sur les contrastes d’une terre laissée brute et un décor patiné ou émaillé.

malou-jaf@hotmail.fr +33 2 98 51 94 40 http://www.sculptures-mieluce.com/

