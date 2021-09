Florensac Florensac Florensac, Hérault EXPO SCRAPBOOKING : AUDREY VAST Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

EXPO SCRAPBOOKING : AUDREY VAST Florensac, 12 octobre 2021, Florensac. EXPO SCRAPBOOKING : AUDREY VAST 2021-10-12 09:00:00 – 2021-11-06 12:00:00

Florensac Hérault Exposition de scrapbooking d’Audrey VAST, sur le thème de l’automne et d’Halloween

Vernissage le 22 octobre à 18h00 4 ateliers gratuits, avec Audrey Vast, vous sont proposés sur inscription :

3 ateliers adultes :

Le vendredi 22 octobre de 14h00 à 16h00

Le samedi 23 octobre de 09h30 à 11h30

Le samedi 30 octobre de 09h30 à 11h30 1 atelier enfant :

