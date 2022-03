Expo > Rêveurs de rue en Asie du Sud-Est Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Expo > Rêveurs de rue en Asie du Sud-Est Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 8 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Expo > Rêveurs de rue en Asie du Sud-Est Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Exposition dans les locaux de Cancan Galerie, 23 Place de la République. Photographies d’Arnaud Finistre, reporter photographe. Entrée gratuite. Exposition dans les locaux de Cancan Galerie, 23 Place de la République. Photographies d’Arnaud Finistre, reporter photographe. Entrée gratuite. contact@cancan.studio +33 6 76 63 76 07 Exposition dans les locaux de Cancan Galerie, 23 Place de la République. Photographies d’Arnaud Finistre, reporter photographe. Entrée gratuite. Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny/

Expo > Rêveurs de rue en Asie du Sud-Est Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2022-04-08 was last modified: by Expo > Rêveurs de rue en Asie du Sud-Est Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 8 avril 2022 manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche