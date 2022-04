Expo Rétro Futur Musée du Mas Carbasse, 14 mai 2022, Saint-Estève.

Expo Rétro Futur

Musée du Mas Carbasse, le samedi 14 mai à 19:00

### **EXPO RETRO FUTUR** ### **La Nuit des Musées** ### **est de retour pour sa 2ème édition à Saint-Estève, les 14 et 15 mai 2022 au Mas Carbasse de Saint-Estève.** Cette année, l’exposition « Rétro-Futur » explorera le thème du crépuscule entre jour et nuit, passé et futur. Le thème rétro-futuriste vous offre un voyage dans le temps et dans l’espace où se croisent imageries rétro, stations spatiales et soucoupes volantes qui peuplent nos imaginaires. Lors de l’événement, plusieurs temps forts seront proposés au public : En ouverture de soirée, l’artiste stéphanois Boris Normand, réalisera en live une performance stupéfiante de « Glitter Painting » sous les yeux du public. C’est une technique réalisée en transparence où l’artiste peintre performer réalise ses portraits avec un jet de peinture sur le tableau à la fin du show. Au cœur de l’événement, de nombreux artistes du département exposeront leurs œuvres s’inscrivant dans l’imaginaire de ce mouvement qu’est le rétro futurisme. C’est à la nuit tombée que la magie opèrera, sous les lampes de lumières noires, les toiles d’Antoine Merger, prendront alors une toute nouvelle allure. A l’extérieur, le voyage temporel sera aussi sonore. L’espace restauration sera animé en première partie de soirée par le groupe rétro Mr et Mrs Marvel qui dépoussièrera les standards des années 60’s et 70’s nous transportant vers d’autres temps. Dès la nuit tombée, Nicolas Gallego prendra la relève et nous offrira un set musical mêlant musique électronique et voix. Plus qu’une exposition, la Nuit des Musées édition 2022 nous promet d’être une soirée magique visant à rassembler tous les publics. L’exposition restera visible jusqu’au 15 mai. **PROGRAMME 14 MAI jusqu’à minuit** 19h – Inauguration de l’exposition 19h30 – L’artiste stéphanois Boris Normand réalisera une peinture en live 21h – Mise en lumière noire de l’expo d’Antoine Merger Mix de Nicolas Gallego **15 MAI 10H-17H** Ouverture de l’expo aux visiteurs

Musée du Mas Carbasse Rue des écoles, Saint-Estève Saint-Estève Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00