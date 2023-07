Cet évènement est passé Expo rétro Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Expo rétro Bibliothèque Assia Djebar Paris, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au samedi 26 août 2023 :

samedi

de 14h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 13h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Y’a du monde sur la corde à linge ! Exposition du 8 juillet au 25 août, à la bibliothèque Assia Djebar, en accès libre. Expo Rétro Sur la

corde à linge du Summer Camp, il n’y a pas que des chaussettes qui sèchent,

il y a aussi de véritables chefs-d’oeuvre réalisés par nos lectrices et

lecteurs au fil de nos animations. Car, cette année encore, ils nous ont

épatés ! Venez découvrir leurs réalisations ! Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

