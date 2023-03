Expo Rétro « 10 ans de passion » Espace Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx

Expo Rétro « 10 ans de passion » Espace Jean Rameau, 4 mars 2023, Saint-Martin-de-Seignanx . Expo Rétro « 10 ans de passion » Avenue de Barrère Espace Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Landes Espace Jean Rameau Avenue de Barrère

2023-03-04 – 2023-03-04

Espace Jean Rameau Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes EUR L’association Portugal Passion Traditions revient sur 10 ans de passion à travers une exposition chargée d’histoire et de traditions.

RDV de 10h à 18h samedi et de 10h à 12h dimanche. L’association Portugal Passion Traditions revient sur 10 ans de passion à travers une exposition chargée d’histoire et de traditions.

RDV de 10h à 18h samedi et de 10h à 12h dimanche. +33 6 20 46 49 91 st martin

Espace Jean Rameau Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Martin-de-Seignanx Autres Lieu Saint-Martin-de-Seignanx Adresse Saint-Martin-de-Seignanx Landes Espace Jean Rameau Avenue de Barrère Ville Saint-Martin-de-Seignanx Departement Landes Lieu Ville Espace Jean Rameau Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-seignanx /

Expo Rétro « 10 ans de passion » Espace Jean Rameau 2023-03-04 was last modified: by Expo Rétro « 10 ans de passion » Espace Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx 4 mars 2023 Avenue de Barrère Espace Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Landes Espace Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Saint-Martin-de-Seignanx Landes