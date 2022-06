Expo-restitution popinière Kontainer Angresse, 10 juin 2022, Angresse.

Expo-restitution popinière Kontainer Chez Kontainer 1074, route de Capbreton, Angresse

2022-06-10 – 2022-06-11 Chez Kontainer 1074, route de Capbreton,

Angresse 40150 Angresse

La POPinière de Kontainer

vendredi 10 juin 2022 :

18h vernissage en présence des jeunes créateurs.

avec : Juliette, Odessa, Gabrielle, Pénélope et Sidonie.

« Elles ont osé le grand plongeon et intégré le parcours artistique de Kontainer.

Elles ont entre 12 et 25 ans.

Venez découvrir le résultat de leurs projets artistiques (arts visuels, photos, fanzines, vidéo-danse…) chez Kontainer.

La POPINIÈRE de Kontainer

pépinière artistique pour les 12-25 ans.

– accompagnement sur-mesure des projets artistiques.

– ateliers

– sorties culturelles

– rencontre avec des artistes

+33 7 70 11 01 86

Kontainer

Chez Kontainer 1074, route de Capbreton, Angresse

