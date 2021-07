Expo : Respiration portuaire Alexandra Frankewitz — Transit Paris Plages Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 8h à 23h

gratuit

Le port de Sète, comme un prolongement de la ville vers le monde, une ouverture sur l’ailleurs, est un lieu qui se vide et se remplit telle une respiration régulière. Au fil des quais, des hommes, des engins et des cales de bateaux, le regard d’Alexandra Frankewitz s’est posé sur ces paysages lunaires à la frontière d’un monde onirique.

RESPIRATION PORTUAIRE

Le port de commerce de Sète est à l’origine de la création de la ville en 1666. Avec sa position privilégiée en Méditerranée, il s’est peu à peu sécurisé, et même s’il est omniprésent dans l’esprit des sétois, peu en connaissent son quotidien. C’est une enclave au sein de la ville qui ne laisse passer que ses bruits, ses odeurs et les allers-retours de bateaux visibles au loin. Le port, comme un prolongement de la ville vers le monde, une ouverture sur l’ailleurs, est un lieu qui se vide et se remplit telle une respiration régulière. Au fil des quais, des hommes, des engins et des cales de bateaux, le regard d’Alexandra Frankewitz s’est posé sur ces paysages lunaires à la frontière d’un monde onirique.

Ce travail a été réalisé avec Cécile Février, créatrice sonore et a donné lieu à un « Petit Objet Multimédia » édité par l’Echappée Belle, librairie à Sète.

ALEXANDRA FRANKEWITZ



Née en 1976, Alexandra Frankewitz, photographe indépendante, a largement été influencée durant sa formation au Pays de Galles, par cette nouvelle forme de photographie documentaire des années 80 qui laisse place à la subjectivité dans l’approche documentaire. L’Humain est très souvent au centre de son travail. Autant que la photographie, elle aime rencontrer les gens, décortiquer leur quotidien et les choses ordinaires qui façonnent leur monde afin de montrer une réalité qui lui est proche. Elle rejoint le collectif de photographes Transit en 2003, avec lequel elle participe à des résidences d’artistes et mène des projets personnels. Elle travaille également pour la presse nationale. Depuis une quinzaine d‘années, elle a développé un intérêt pour la transmission de la photographie auprès d’un plus jeune public lors d’interventions en milieu scolaire.

TRANSIT PHOTOGRAPHIES

Créé en 2002 à Montpellier, composé de photographes et d’une chargée de projets, Transit oeuvre pour promouvoir la photographie.

L’équipe programme des expositions, organise des rencontres et des projections. Elle collabore avec d’autres structures sur des projets culturels, coordonne des interventions en milieu scolaire, des résidences d’artistes et aide aux montages de projets dédiés aux arts visuels.

www.transit-photo.com

Paris Plages Rives de Seine Bas rampe Châtelet Paris 75001

7 : Pont Marie (231m) 1, 11 : Hôtel de Ville (387m)



Contact :Association Créasens valentine@transit-photo.com

Date complète :

©Alexandra Frankewitz/Transit