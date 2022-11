EXPO-RENCONTRE AVEC Vincent Jarousseau Montbard, 23 novembre 2022, Montbard.

2022-11-23 19:00:00 – 2022-11-23 22:30:00

EXPO-RENCONTRE AVEC Vincent Jarousseau, photojournaliste,

auteur de « Les femmes du lien »:

La vraie vie des travailleuses essentielles.

Mercredi 23 novembre

– apéro partagé dès 19h

– 19h30 – vernissage / rencontre

« Elles sont aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles… Découvrez un récit choral autour de 8 femmes qui mêle roman-photo, documentaire et BD. Par Vincent Jarousseau, l’auteur des Racines de la colère.

Valérie est technicienne d’intervention sociale et familiale ; Marie-Basile, aide à domicile ; Angélique, assistante maternelle ; Marie-Claude, aide-soignante ; Rachel, accompagnante éducative et sociale ; Julie, éducatrice spécialisée ; Séverine, auxiliaire de vie sociale ; Marie-Ève, assistante familiale. Huit femmes parmi les trois millions de travailleuses « essentielles » que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, Vincent Jarousseau a cheminé à leurs côtés. Il restitue ici leurs propos. Pour rendre compte de leurs conditions de travail et de vie, faire ressentir la complexité et la diversité des expériences, et adopter le point de vue de celles qui créent du lien dans nos sociétés. Avec les dessins de Thierry Chavant. »

Entrée libre et gratuite. Ouverture du bar associatif Mon bar’asso.

En partenariat avec les éditions Les arènes et la Librairie à Fleur de Mots.

MJC Montbard 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

