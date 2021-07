Vanosc Vanosc Ardèche, Vanosc Expo Putain d’Usine Vanosc Vanosc Catégories d’évènement: Ardèche

Expo Putain d’Usine Vanosc, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Vanosc. Expo Putain d’Usine 2021-07-05 10:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 Putain d’usine Lieu dit La Rivière

Vanosc Ardêche L’association la Manufacture d’Art vous accueille pour 2 sessions d’exposition du 5 au 25 Juillet et du 9 au 29 Août. Vous pourrez découvrir à chaque session les œuvres de 10 artistes peintres, photographes et sculpteurs. putaindusine@gmail.com +33 4 75 34 08 17 https://manufacturedart.wordpress.com/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Lieu Vanosc Adresse Putain d'usine Lieu dit La Rivière Ville Vanosc