Viva Technology 14 – 17 juin Expo Porte de Versaille

VivaTech, le lieu où se croisent business et innovation, est chaque année le plus grand événement tech et startups d’Europe : pendant 4 jours passionnants, nous réunissons à Paris les sujets les plus disruptifs de la technologie, les entrepreneurs qui changent les règles et les plus grandes avancées technologiques au monde, créant un écosystème propice au business.

VivaTech est une communauté mondiale comprenant des milliers de startups, d’investisseurs, d’organisations, d’entreprises, de chercheurs, de médias et de talents visionnaires.

La septième édition de VivaTech aura lieu du 14 au 17 juin 2023.

Expo Porte de Versaille 1, place de la porte de versailles Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T09:00:00+02:00 – 2023-06-14T18:00:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

