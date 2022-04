EXPO | Plurielles La Condition Publique – Roubaix, 6 avril 2022, Roubaix.

**EXPOSITION PLURIELLES** En écho à la saison Urbain.es, les artistes de la scène locale interviennent dans la Verrière de la Condition Publique. Plurielle, engagée, cette mini-exposition fait le focus sur l’énergie créative des artistes femmes de Roubaix autour de RESCO, Soco, Violaine Desportes, Béatrice Meunier-Déry et Craky. Océane Marescotti aka RESCO développe son travail et sa recherche autour des notions de forme et de contre forme, d’espace, de couleurs, de cadre, de maitrise gestuelle à travers sa trame, graphique, intuitive, instinctive. Inspirée principalement par les ressentis et les émotions qui la traversent, si le fond est guidé par son monde intérieur, ce sont environnement, couleurs, paysages et espaces qui sont déclencheur de la forme de ses œuvres. Parallèlement à son travail en atelier, l’énergie Roubaisienne accentue son goût pour la peinture en extérieur : elle interroge l’espace urbain pour intervenir de manière décalée et pertinente. Elle peint également en milieu rural, ses origines et ses racines, où elle a plaisir à intégrer ses œuvres aux espaces publics.

Dans le cadre de la saison Urbain.es, c’est cette fois la scène artistique locale qui est mise à l’honneur avec RESCO, Soco, Violaine Desportes, Béatrice Meunier-Déry et Craky.

