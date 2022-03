Expo Playmobil Neufchâtel-en-Bray, 9 avril 2022, Neufchâtel-en-Bray.

Expo Playmobil Neufchâtel-en-Bray

2022-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-11 18:00:00 18:00:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Les Playmobil enfin de retour à la Neufchâtel-en-Bray !

Entièrement dédiée à la célèbre figurine bien connue des petits et des grands, cette exposition aura de quoi émerveiller le public et sans nul doute fera retomber en enfance les plus nostalgiques.

Le collectionneur Bruno Lacroix, originaire de la Manche, présentera sa collection privée via des mises en scène géantes installées pendant ces quatre jours d’exposition. De fabuleux dioramas aux thématiques différentes seront présentés : le Japon, l’Égypte, les vikings, les fées et bien d’autres… Sans oublier les Playmobils géants ! De nombreuses animations et jeux : maquillages, coloriages. Un jeu-concours ouvert aux enfants de 7 à 11 ans sera organisé en amont. Il permettra aux lauréats de voir leurs créations exposées à Neufchâtel-en-Bray durant les trois jours. Les visiteurs pourront trouver des stands de vente avec des Playmobil pour tous les goûts, dont des boîtes anciennes ou inédites et des pièces détachées, pour les collectionneurs et les fans.

Un week-end de rêve et de nostalgie !

Les Playmobil enfin de retour à la Neufchâtel-en-Bray !

Entièrement dédiée à la célèbre figurine bien connue des petits et des grands, cette exposition aura de quoi émerveiller le public et sans nul doute fera retomber en enfance les plus…

+33 2 32 97 53 00

Les Playmobil enfin de retour à la Neufchâtel-en-Bray !

Entièrement dédiée à la célèbre figurine bien connue des petits et des grands, cette exposition aura de quoi émerveiller le public et sans nul doute fera retomber en enfance les plus nostalgiques.

Le collectionneur Bruno Lacroix, originaire de la Manche, présentera sa collection privée via des mises en scène géantes installées pendant ces quatre jours d’exposition. De fabuleux dioramas aux thématiques différentes seront présentés : le Japon, l’Égypte, les vikings, les fées et bien d’autres… Sans oublier les Playmobils géants ! De nombreuses animations et jeux : maquillages, coloriages. Un jeu-concours ouvert aux enfants de 7 à 11 ans sera organisé en amont. Il permettra aux lauréats de voir leurs créations exposées à Neufchâtel-en-Bray durant les trois jours. Les visiteurs pourront trouver des stands de vente avec des Playmobil pour tous les goûts, dont des boîtes anciennes ou inédites et des pièces détachées, pour les collectionneurs et les fans.

Un week-end de rêve et de nostalgie !

Neufchâtel-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-02-03 par