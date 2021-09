Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Expo Piribus Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Expo Piribus Bagnères-de-Bigorre, 5 octobre 2021, Bagnères-de-Bigorre. Expo Piribus 2021-10-05 – 2021-10-17 place Georges Clémenceau (en face du jardin des Vigneaux) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Cette exposition itinérante proposée par le réseau transfrontalier Education Pyrénées Vivantes et coordonnée localement par le CPIE Bigorre-Pyrénées, est composée de quatre espaces : roches, paysages, nature, humains. Horaires d’ouverture de l’exposition : Du lundi au jeudi de 16h00 à 18h00 Vendredi 8 octobre de 16h00 à 20h00 Samedi 9 octobre de 11h00 à 18h00 Dimanche 10 octobre de 14h00 à 18h00 Vendredi 15 octobre de 16h00 à 19h00 Samedi 16 octobre de 11h00 à 20h00 Dimanche 17 octobre de 14h00 à 18h00 Fermé le lundi 4 octobre

Gratuit A cette exposition s’ajoute une quarantaine d’animations coordonnées par le CPIE Bigorre-Pyrénées pour rencontrer, faire émerger et interroger l’ADN des Pyrénées. Randonnées, conférences, expositions, film, spectacles, ateliers, contes, cantera… Le Piribus arrive à Bagnères-de-Bigorre !

Le Piribus propose à Bagnères-de-Bigorre son exposition itinérante .

Le Piribus fait escale à Bagnères-de-Bigorre pour vous faire découvrir toutes les facettes des montagnes concentrées sur 72m² ! cpie65@wanadoo.fr +33 5 62 95 49 67 Cette exposition itinérante proposée par le réseau transfrontalier Education Pyrénées Vivantes et coordonnée localement par le CPIE Bigorre-Pyrénées, est composée de quatre espaces : roches, paysages, nature, humains. Horaires d’ouverture de l’exposition : Du lundi au jeudi de 16h00 à 18h00 Vendredi 8 octobre de 16h00 à 20h00 Samedi 9 octobre de 11h00 à 18h00 Dimanche 10 octobre de 14h00 à 18h00 Vendredi 15 octobre de 16h00 à 19h00 Samedi 16 octobre de 11h00 à 20h00 Dimanche 17 octobre de 14h00 à 18h00 Fermé le lundi 4 octobre

Gratuit A cette exposition s’ajoute une quarantaine d’animations coordonnées par le CPIE Bigorre-Pyrénées pour rencontrer, faire émerger et interroger l’ADN des Pyrénées. Randonnées, conférences, expositions, film, spectacles, ateliers, contes, cantera… dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse place Georges Clémenceau (en face du jardin des Vigneaux) BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville 43.05142#0.14694