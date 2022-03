Expo photos : Voyage vers l’avenir de l’agriculture, au cœur des campagnes bio Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

du mercredi 13 avril au samedi 23 avril à Roseraie de Morailles

Par Thomas et Alexandre, de Forébio En accès libre, aux horaires de la boutique Récit photographique d’un périple de deux jeunes à la rencontre de 32 fermes biologiques en France.

Voir http://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T08:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T08:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T08:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-16T08:00:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-17T08:00:00 2022-04-17T16:00:00;2022-04-18T08:00:00 2022-04-18T16:00:00;2022-04-19T08:00:00 2022-04-19T16:00:00;2022-04-20T08:00:00 2022-04-20T16:00:00;2022-04-21T08:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T08:00:00 2022-04-22T16:00:00;2022-04-23T08:00:00 2022-04-23T16:00:00

