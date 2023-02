Expo photos : tradition et modernité, Ouest du Japon Médiathèque Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

«Tradition et modernité» en voyage dans l'ouest du Japon, June Ueno. June Ueno est un photographe japonais né en 1969. Après avoir étudié à l'académie des beaux-arts de Kyoto, il vient vivre en Allemagne. Il expose ses photographies depuis 1986, d'abord au Japon, puis en Allemagne et en France. Dans cette exposition, June nous présente des photographies de ses nombreux voyages au Japon, où il retourne tous les deux ou trois ans depuis qu'il vit en Europe. Il observe les failles entre les tradition du Japon de son enfance et l'évolution plus moderne de son pays. Il met en perspective les détails et les contrastes dans ses compositions.

