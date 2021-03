Expo photos – « Soyons SAGE, prenons soin de l’eau », 3 mai 2021-3 mai 2021, Combrit.

Expo photos – « Soyons SAGE, prenons soin de l’eau » 2021-05-03 – 2021-06-25 Rue du Bac Jardin du Passeur

Combrit Finistère

A travers des témoignages d’acteurs de notre territoire, cette exposition photos propose de découvrir différents regards sur l’eau, sur la préservation des milieux aquatiques et permet de rendre compte de la diversité du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Ouest-Cornouaille (SAGE).

+33 2 98 98 89 67

A travers des témoignages d’acteurs de notre territoire, cette exposition photos propose de découvrir différents regards sur l’eau, sur la préservation des milieux aquatiques et permet de rendre compte de la diversité du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Ouest-Cornouaille (SAGE).