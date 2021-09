Expo-photos “Sèvre/Mer” Niort, 18 septembre 2021, Niort.

Expo-photos “Sèvre/Mer” 2021-09-18 – 2021-12-18 “Le Séchoir” à Port Boinot 1 rue de la Chamoiserie

Niort Deux-Sèvres

EUR Exposition de l’artiste sarde Emanuela Meloni créée dans le cadre de l’opération “Du Vert aux voiles”, balade photographique qui visite le cours de la Sèvre niortaise, depuis sa source jusqu’à l’océan Atlantique.

“Je fais marcher mes pieds et mes pensées, du long de la côte océanique jusqu’aux tunnels enveloppants et immobiles du marais, du bruit au silence, de l’azur au vert et vice-versa.”

Visites commentées par Jean-Luc Fouet, médiateur (gratuites pour toutes les classes et sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 10h à 17h, du 18 septembre au 18 décembre).

Plus d’infos sur www.cacp-villaperochon.com

Exposition de l’artiste sarde Emanuela Meloni créée dans le cadre de l’opération “Du Vert aux voiles”, balade photographique qui visite le cours de la Sèvre niortaise, depuis sa source jusqu’à l’océan Atlantique.

“Je fais marcher mes pieds et mes pensées, du long de la côte océanique jusqu’aux tunnels enveloppants et immobiles du marais, du bruit au silence, de l’azur au vert et vice-versa.”

Visites commentées par Jean-Luc Fouet, médiateur (gratuites pour toutes les classes et sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 10h à 17h, du 18 septembre au 18 décembre).

Plus d’infos sur www.cacp-villaperochon.com

+33 5 49 24 58 18

Exposition de l’artiste sarde Emanuela Meloni créée dans le cadre de l’opération “Du Vert aux voiles”, balade photographique qui visite le cours de la Sèvre niortaise, depuis sa source jusqu’à l’océan Atlantique.

“Je fais marcher mes pieds et mes pensées, du long de la côte océanique jusqu’aux tunnels enveloppants et immobiles du marais, du bruit au silence, de l’azur au vert et vice-versa.”

Visites commentées par Jean-Luc Fouet, médiateur (gratuites pour toutes les classes et sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 10h à 17h, du 18 septembre au 18 décembre).

Plus d’infos sur www.cacp-villaperochon.com

Emanuela Meloni

dernière mise à jour : 2021-09-03 par