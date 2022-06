EXPO photos « Rencontres photographiques Yronde et Buron 2022 » Yronde-et-Buron Yronde-et-Buron Catégories d’évènement: 63270

Yronde-et-Buron

EXPO photos « Rencontres photographiques Yronde et Buron 2022 » Yronde-et-Buron, 4 juin 2022, Yronde-et-Buron. EXPO photos « Rencontres photographiques Yronde et Buron 2022 » Place de la chapelle – Buron ABRI DU PÈLERIN Yronde-et-Buron

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 19:00:00 Place de la chapelle – Buron ABRI DU PÈLERIN

Yronde-et-Buron 63270 Yronde-et-Buron 4 photographes locaux exposent leurs travaux photographiques, chacun étant libre de ses thèmes : Gérard Berlioux, Jacques Carteron, Philippe Haselbauer et François Serre.

Entrée libre jch.carteron@orange.fr +33 6 76 26 48 90 http://www.yronde-et-buron.fr/ Place de la chapelle – Buron ABRI DU PÈLERIN Yronde-et-Buron

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: 63270, Yronde-et-Buron Autres Lieu Yronde-et-Buron Adresse Place de la chapelle - Buron ABRI DU PÈLERIN Ville Yronde-et-Buron lieuville Place de la chapelle - Buron ABRI DU PÈLERIN Yronde-et-Buron Departement 63270

Yronde-et-Buron Yronde-et-Buron 63270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yronde-et-buron/

EXPO photos « Rencontres photographiques Yronde et Buron 2022 » Yronde-et-Buron 2022-06-04 was last modified: by EXPO photos « Rencontres photographiques Yronde et Buron 2022 » Yronde-et-Buron Yronde-et-Buron 4 juin 2022 63270 Yronde-et-Buron

Yronde-et-Buron 63270