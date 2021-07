Guérande Porte Saint-Michel Guérande, Loire-Atlantique Expo photos Regards Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

du samedi 17 juillet au dimanche 1 août à Porte Saint-Michel

Comme chaque année le club photo de Guérande organise une exposition permettant à chaque membre de présenter son travail de l’année. Le but de cette exposition est de mettre en valeur l’évolution photographique des membres au travers de la présentation de 2 œuvres. Vous pourrez y admirer 200 photos prises par une quarantaine de participants. Les salles d’expostions se trouvent dans la salle basse de La Porte Saint-Michel et à l’école Sainte-Marie, place Notre-Dame La Blanche.

Gratuit

