Expo photos – Philippe Darnault Île-Tudy, 8 septembre 2022, Île-Tudy.

Expo photos – Philippe Darnault Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-09-08 10:00:00 – 2022-09-14 19:00:00 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Passionné dès mon plus jeune âge par la photographie, mon premier appareil photo m’a été offert par mes parents à l’âge de 10 ans, et ma première caméra à 18 ans. Après une longue carrière professionnelle, loin du domaine de la photographie, je reviens donc à mes premières amours. Fixer sur la pellicule les scènes d’une existence ordinaire, relever les évènements de la vie quotidienne, mais toujours avec une maîtrise de la composition de l’image, voilà ce que nous ont légué des photographes comme Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, ou Willy Ronis, pour ne citer que les plus connus en France. Inspiré par ces maîtres, je présente à l’Ile-Tudy une vingtaine de photos allant de ma récente découverte du Finistère à une vision insolite de la capitale, où j’ai vécu plus de 60 ans.

+33 6 37 51 50 23

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

