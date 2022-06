Expo photos Nargis, 2 juillet 2022, Nargis.

Association d’art et de cœur propose une exposition de photographies de Bruno Maupas, Georges Gomez et Rémy Carteret les Samedi 2 de 10 h à 19 h et Dimanche 3 Juillet de 9 h à 18 h. Egalement un concert de mélodies classiques le 2 Juillet à 16 h par les élèves du conservatoire de Montargis. « Véronique M broderie et création » sera présente le 2 et 3 Juillet 2022 pour des ateliers avec les enfants. Entrée libre.

Exposition photographique

http://www.mairie-nargis.com/

Association d’art et de coeur

