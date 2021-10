Montrabé L'Accent de Montrabé Haute-Garonne, Montrabé Expo photos “Mon mariage à Montrabé” L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Expo photos “Mon mariage à Montrabé” L’Accent de Montrabé, 16 octobre 2021, Montrabé. Expo photos “Mon mariage à Montrabé”

du samedi 16 octobre au vendredi 22 octobre à L’Accent de Montrabé

Bravo à tous les participants du concours, qui ont envoyé une photo de leur mariage, et parfois de leurs ascendants, mais toujours devant la Mairie de Montrabé. Cette exposition fait partager ce moment fort de la vie qu’est le mariage et laisse imaginer les belles histoires qui y sont liées. A découvrir lors de l’exposition “Mon mariage à Montrabé” : à l’Accent, du 18 au 22 octobre. Exposition des photos de mariage des participants au concours L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:30:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T12:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T12:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T12:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu L'Accent de Montrabé Adresse allée Antoine Candela 31850 Montrabé Ville Montrabé lieuville L'Accent de Montrabé Montrabé