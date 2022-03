Expo photos Mikaël Godu Saint-Lary-Soulan, 5 avril 2022, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Exposition de photographies Fleurs Pyrénéennes de Mikaël Godu.

Dans les Pyrénées avec Michaël Godu on assiste à une étonnante gymnastique : s’il repère un modèle floral, il tourne autour, s’agenouille, inspecte. Il s’allonge, hume le vent fripon qui agace les tiges, les corolles. Et c’est parti ! Ses images évoquent les graveurs, les dessinateurs, les peintres d’herbiers du XVIIIe siècle : matière, relief, transparence, rutilance ou camaïeux plus subtils. On redécouvre un univers à la fois familier et mystérieux et recouvre cet émerveillement enfantin qui a tendance à s’étioler avec le temps. Texte de Michel Maliarevsky.

