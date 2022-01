Expo photos « Madagascar, scènes de vie » à Bouaye (44) – du 2 au 26 février 2022 Médiathèque de Bouaye Bouaye Catégories d’évènement: Bouaye

Loire-Atlantique

Expo photos « Madagascar, scènes de vie » à Bouaye (44) – du 2 au 26 février 2022 Médiathèque de Bouaye, 2 février 2022, Bouaye. Expo photos « Madagascar, scènes de vie » à Bouaye (44) – du 2 au 26 février 2022

du mercredi 2 février au samedi 26 février à Médiathèque de Bouaye

**Expo photos « Madagascar, scènes de vie »** Le regard d’un « Vazaha » sur la vie quotidienne Malagasy. Un voyage en une quarantaine de photographies autour des métiers et des scènes de vie de Madagascar. « Vazaha » est le nom qu’on donne à Madagascar à l’étranger (toujours avec une grande bienveillance)Du mercredi 02 au samedi 26 février 2022 Du mercredi 02 au samedi 26 février 2022 Lundi : 14h – 17h Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 18h Jeudi : 9h – 12h Vendredi : 16h – 19h Samedi : 10h – 12h30 / 14h – 16h – * Une exposition annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** – Le regard d’un « Vazaha » sur la vie quotidienne Malagasy. Médiathèque de Bouaye 44 Bouaye Bouaye Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T17:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouaye, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque de Bouaye Adresse 44 Bouaye Ville Bouaye lieuville Médiathèque de Bouaye Bouaye Departement Loire-Atlantique

Médiathèque de Bouaye Bouaye Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouaye/

Expo photos « Madagascar, scènes de vie » à Bouaye (44) – du 2 au 26 février 2022 Médiathèque de Bouaye 2022-02-02 was last modified: by Expo photos « Madagascar, scènes de vie » à Bouaye (44) – du 2 au 26 février 2022 Médiathèque de Bouaye Médiathèque de Bouaye 2 février 2022 Bouaye Médiathèque de Bouaye Bouaye

Bouaye Loire-Atlantique