Expo Photos l’Oeil Ouvert 2022 Salle du Pont Boisseau Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Expo Photos l’Oeil Ouvert 2022 Salle du Pont Boisseau, 27 mars 2022, Montaigu-Vendée. Expo Photos l’Oeil Ouvert 2022

Salle du Pont Boisseau, le dimanche 27 mars à 10:00

L’Oeil Ouvert, club photos de Saint-Georges-de-Montaigu, organise son exposition annuelle sur le thème » Question de point de vue » les 26 et 27 mars 2022, salle du pont Boisseau à Saint-Georges-de-Montaigu. Chaque membre du club exposera ses photos sur le thème choisi et d’autres photos sur un thème libre. Entrée gratuite. **Pass vaccinal OBLIGATOIRE**

Entrée gratuite

Le club photo vous propose son exposition sur le thème « Question de point de vue » le samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 de 10h00 à 18h00, salle du Pont Boisseau à Saint-Georges-de-Montaigu. Salle du Pont Boisseau Rue du Prieuré à Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée Saint-Georges-de-Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Salle du Pont Boisseau Adresse Rue du Prieuré à Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Ville Montaigu-Vendée lieuville Salle du Pont Boisseau Montaigu-Vendée Departement Vendée

Salle du Pont Boisseau Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Expo Photos l’Oeil Ouvert 2022 Salle du Pont Boisseau 2022-03-27 was last modified: by Expo Photos l’Oeil Ouvert 2022 Salle du Pont Boisseau Salle du Pont Boisseau 27 mars 2022 Montaigu-Vendée Salle du Pont Boisseau Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée