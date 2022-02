Expo photos : L’instant femmes – D’âmes nature Médiathèque le Passe Muraille, 22 février 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Expo photos : L’instant femmes – D’âmes nature

du mardi 22 février au vendredi 25 mars à Médiathèque le Passe Muraille

Le + : rencontre avec la photographe Patricia Bassen le samedi 05 mars à 11h Cette exposition est un hymne à la beauté et à la singularité de la femme. Des femmes de tous âges, de toutes origines, ont osé s’offrir un temps pour elles, un temps pour se laisser surprendre à travers le regard de la photographe, un temps pour apprendre à s’aimer, souvent. Ces femmes ont toutes en commun cet amour pour la nature, grâce à laquelle elles ont pu lâcher prise et faire corps avec les éléments. Elles sont la nature, avec toute sa diversité. Ces femmes aimeraient s’affranchir des normes sociétales et retrouver leur pleine souveraineté. Chacune d’elles a écrit un texte dédié à toutes les petites filles qui vont naître le 8 mars prochain, journée internationale des droits des femmes. Elles ont laissé un message en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, aux générations futures. A travers ces portraits pluriels, Patricia, la photographe, souhaite poser la question du « Qu’est-ce que le beau ? Y a-t-il une beauté idéale ? » Au 21e siècle, et si la norme était plutôt à la singularité et à l’authenticité ? Et si toutes les femmes avaient enfin le droit de se dévoiler dans leur entièreté, sans jugement, sans diktat et sans entrave ? Patricia BASSEN [www.patriciabassen.com](http://www.patriciabassen.com)

Gratuit,entrée libre

Un hymne à la beauté de femmes de tous âges et de toutes origines par Patricia Brassen

Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

